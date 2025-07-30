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Враг обстрелял пригород Харькова: на месте попадания вспыхнул пожар, есть раненые

Фото: враг обстрелял пригород Харькова (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 30 июля, обстреляли пригород Харькова. На месте попадания возник пожар, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Враг нанес удар по территории Харьковского района. В результате российского обстрела в с. Васищево вспыхнул пожар", - отметил Синегубов.

По его словам, на данный момент известно о 3 пострадавших. Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы.

 

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Харьков дронами, ракетами и авиабомбами.

Так, в ночь на 30 июля Харьков оказался под атакой вражеских дронов. В результате обстрела повреждены здания и известно о пожаре.

Кроме того, в ночь на 20 июля враг совершил комбинированную атаку по городу. За три часа было более 20 ударов - баллистикой, долгами и управляемыми авиабомбами.

Причем РФ ударила по спасателям, из-за чего были пострадавшие. Кроме того, в результате той атаки были повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги и контактная сеть. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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Харьков