Враг обстрелял пригород Харькова: на месте попадания вспыхнул пожар, есть раненые

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Харьков дронами, ракетами и авиабомбами.

Так, в ночь на 30 июля Харьков оказался под атакой вражеских дронов. В результате обстрела повреждены здания и известно о пожаре.

Кроме того, в ночь на 20 июля враг совершил комбинированную атаку по городу. За три часа было более 20 ударов - баллистикой, долгами и управляемыми авиабомбами.

Причем РФ ударила по спасателям, из-за чего были пострадавшие. Кроме того, в результате той атаки были повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги и контактная сеть. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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