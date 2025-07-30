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У Харкові палає авто, пошкоджено супермаркет та автомийку: що відомо про атаку РФ

Середа 30 липня 2025 02:24
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У Харкові палає авто, пошкоджено супермаркет та автомийку: що відомо про атаку РФ Фото: наслідки атаки з'ясовуються (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 липня Харків опинився під атакою ворожих дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та відомо про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Починаючи з 01:30 над містом було зафіксовано ворожі дрони. Вже о 01:54 Терехов написав про вибух, а згодом уточнив, що удар по Шевченківському району.

Водночас він попередив, що є загроза повторних ударів і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що о 02:19 над містом зафіксовано ще один дрон.

Наслідки атаки РФ по Харкову

Спочатку Терехов написав, що внаслідок спроби удару РФ, у Шевченківському районі горить автомобіль. Згодом інформації про наслідки стало ще більше.

"За уточненою інформацією, у Шевченківському районі також постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горить одне авто. Про постраждалих наразі не повідомляють. Деталі уточнюються", - повідомив мер л 02:09.

Оновлено о 02:47

"У Шевченківському районі - попередньо - троє постраждалих: дві жінки та чоловік", - написав Терехов.

Водночас Синєгубов уточнив, одній жінці 24 роки, а чоловіку - 33.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, ракетами та авіабомбами.

Наприклад, в ніч на 20 липня ворог здійснив комбіновану атаку по місту. За три години було понад 20 ударів - балістикою, боргами та керованими авіабомбами.

Причому РФ вдарила по рятувальниках, через що були постраждалі. Крім того, в результаті тієї атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги і контактна мережа.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Харків Війна в Україні Дрони
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