У Харкові палає авто, пошкоджено супермаркет та автомийку: що відомо про атаку РФ
В ніч на 30 липня Харків опинився під атакою ворожих дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та відомо про пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Починаючи з 01:30 над містом було зафіксовано ворожі дрони. Вже о 01:54 Терехов написав про вибух, а згодом уточнив, що удар по Шевченківському району.
Водночас він попередив, що є загроза повторних ударів і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що о 02:19 над містом зафіксовано ще один дрон.
Наслідки атаки РФ по Харкову
Спочатку Терехов написав, що внаслідок спроби удару РФ, у Шевченківському районі горить автомобіль. Згодом інформації про наслідки стало ще більше.
"За уточненою інформацією, у Шевченківському районі також постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горить одне авто. Про постраждалих наразі не повідомляють. Деталі уточнюються", - повідомив мер л 02:09.
Оновлено о 02:47
"У Шевченківському районі - попередньо - троє постраждалих: дві жінки та чоловік", - написав Терехов.
Водночас Синєгубов уточнив, одній жінці 24 роки, а чоловіку - 33.
Обстріли Харкова
Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, ракетами та авіабомбами.
Наприклад, в ніч на 20 липня ворог здійснив комбіновану атаку по місту. За три години було понад 20 ударів - балістикою, боргами та керованими авіабомбами.
Причому РФ вдарила по рятувальниках, через що були постраждалі. Крім того, в результаті тієї атаки були пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги і контактна мережа.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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