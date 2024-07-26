ЗСУ знищили вже майже 16 000 російських артсистем: втрати ворога від Генштабу

Українські воїни знищили протягом добі 25 липня 950 російських окупантів. Загальні втрати у живій силі сягнули 572 300 осіб. Також знищено 11 ББМ та 36 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за оцінками Німеччини, на війні проти України загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

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