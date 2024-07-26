ЗСУ знищили вже майже 16 000 російських артсистем: втрати ворога від Генштабу
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Українські воїни знищили протягом добі 25 липня 950 російських окупантів. Загальні втрати у живій силі сягнули 572 300 осіб. Також знищено 11 ББМ та 36 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 572300 (+950) осіб ліквідовано;
- танків – 8320 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 16050 (+11) од.;
- артилерійських систем – 15840 (+36) од.;
- РСЗВ – 1125 од.;
- засоби ППО – 904 од.;
- літаків – 361 од.;
- вертольотів – 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73) од.;
- крилаті ракети – 2402 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од.;
- спеціальна техніка - 2593 од.
Нагадаємо, за оцінками Німеччини, на війні проти України загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.
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