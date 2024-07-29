Ворог найбільш активний на Покровському напрямку: у ЗСУ розповіли про обстановку на фронті

В Україні на фронті протягом доби 28 липня і станом на вечір відбулося 97 бойових зіткнень. Найбільш активні дії російську окупанти проводили на Покровському напрямку, разом з тим ворог зазнав там значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

У військовому командуванні у своєму звіті представили дані щодо оперативної обстановки на фронті станом на 22.00 28 липня.

Російські обстріли

Росармія протягом доби завдала по території України удару 2 ракетами, та 66 авіаударів, скинувши 105 керованих авіаційних бомб.

Також окупанти задіяли для ураження 611 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах України.

Ситуація на фронті

У Генштабі зауважили, що Сили оборони України продовжують рішуче давати відсіч спробам загарбників просунутися в глибину нашої території, завдають противнику "ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту".

На Харківському напрямку загарбники 4 рази атакували оборонні рубежі ЗСУ неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває 1 боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку ворог провів атаку біля Новоосинового. Бій досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ, йдеться у звіті.

На Лиманському напрямку протягом доби окупанти 13 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Новосергіївки, Макіївки, Тернів, Новосадового та Торського. 7 атак - відбито, 6 - тривають.

На Сіверському напрямку під час 7 бойових зіткнень ЗСУ зупинили 6 ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки та Спірного. 1 бій досі продовжується.

На Краматорському напрямку противник здійснив 7 наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру, Іванівського, Кліщіївки та Григорівки. Сили оборони відбили 6 атак, ще 1 продовжуються у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські загарбники 15 разів атакували українські війська біля Залізного, Нью-Йорка та Північного. 12 боїв - завершено, ще 3 - тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік н.п. Тимофіївка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове та Яснобродівка.

Зазначається, що українські захисники відбили 23 атаки, 13 - ще продовжуються.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 206 окупантів, 56 з них - безповоротно. Також знищено танк, гаубицю Д-30, два БПЛА різних видів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, шість одиниць артилерійських систем та один автотранспорт", - йдеться в заяві Генштабу.

На Курахівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ поблизу Красногорівки та Георгіївки. 3 атаки - відбито, 1 - триває.

На Времівському напрямку противник здійснив наступальні дії у бік Костянтинівки. 2 бої досі продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи відбивали 2 ворожі атаки неподалік Гуляйполя, де наразі триває 1 боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку загарбники 3 рази штурмували неподалік Малої Токмачки та Новоандріївки. У результаті боїв окупанти зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку 1 атака росіян на позиції підрозділів ЗСУ на лівобережжі Дніпра також не мала успіху.

У військовому командуванні додали, що на інших напрямках ситуація без особливих змін.