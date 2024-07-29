Враг наиболее активен на Покровском направлении: в ВСУ рассказали об обстановке на фронте

В Украине на фронте в течение суток 28 июля и по состоянию на вечер произошло 97 боевых столкновений. Наиболее активные действия российские оккупанты проводили на Покровском направлении, вместе с тем враг понес там значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

В военном командовании в своем отчете представили данные об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22:00 28 июля.

Российские обстрелы

Росармия в течение суток нанесла по территории Украины удар 2 ракетами и 66 авиаударов, сбросив 105 управляемых авиационных бомб.

Также оккупанты задействовали для поражения 611 дронов-камикадзе и совершили более 3400 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают решительно давать отпор попыткам захватчиков продвинуться в глубину нашей территории, наносят противнику "эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении захватчики 4 раза атаковали оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Глубокого и Волчанска, где продолжается 1 бой.

На Купянском направлении враг провел атаку около Новоосинового. Бой продолжается. Ситуация под контролем наших войск, говорится в отчете.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты 13 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Новосергеевки, Макеевки, Тернов, Новосадового и Торского. 7 атак - отбиты, 6 - продолжаются.

На Северском направлении во время 7 боевых столкновений ВСУ остановили 6 вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки и Спорного. 1 бой продолжается.

На Краматорском направлении противник совершил 7 наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра, Ивановского, Клещиевки и Григорьевки. Силы обороны отразили 6 атак, еще 1 продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком направлении российские захватчики 15 раз атаковали украинские войска возле Железного, Нью-Йорка и Северного. 12 боев - завершены, еще 3 - продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ недалеко от н.п. Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желательное, Новоселовка Первая, Калиново и Яснобродовка.

Отмечается, что украинские защитники отбили 23 атаки, 13 - еще продолжаются.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 206 оккупантов, 56 из них - безвозвратно. Также уничтожены танк, гаубица Д-30, два БПЛА разных видов и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, шесть единиц артиллерийских систем и один автотранспорт", - говорится в заявлении Генштаба.

На Кураховском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки и Георгиевки. 3 атаки - отбиты, 1 - продолжается.

На Времивском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. 2 боя до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские подразделения отражали 2 вражеские атаки неподалеку от Гуляйполя, где сейчас продолжается 1 боестолкновение.

На Ореховском направлении захватчики 3 раза штурмовали неподалеку от Малой Токмачки и Новоандреевки. В результате боев оккупанты потерпели поражение.

На Приднепровском направлении 1 атака россиян на позиции подразделений ВСУ на левобережье Днепра также не имела успеха.

В военном командовании добавили, что на других направлениях ситуация без особых изменений.