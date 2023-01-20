Ворог наступає на низці напрямків, нарощує інтенсивність застосування авіації, - Генштаб

Росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Також ворог нарощує інтенсивність застосування авіації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари й 12 авіаційних ударів. Також було здійснено 29 обстрілів з РСЗВ, у тому ж числі й по Нікополю.
"Противник не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках веде оборону", - пише пресслужба.
Тим часом у Мелітополі росіяни заборонили цивільним перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток. Останні можна отримувати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних.
"Триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС", - додає пресслужба.
Протягом доби наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження ворога й 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Також наші ракетники й артилеристи завдали удари по пункту управління росіян, 2 удари по району зосередження й складу боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 770 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 113 300 військових.
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