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Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, - Генштаб

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Также враг наращивает интенсивность применения авиации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара и 12 авиационных ударов. Также было совершено 29 обстрелов из РСЗО, в том же числе и по Никополю.

"Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону", - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

  • на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной удерживаются подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено;
  • на Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Таволжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;
  • на Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиково, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области;
  • на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области;
  • на Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Временка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожье;
  • на Херсонском направлении оккупанты в очередной раз осуществили обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Тем временем в Мелитополе россияне запретили гражданским пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков. Последние можно получать в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.

"Продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого МЧС", - добавляет пресс-служба.

Достижения наших героев

В течение суток наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши ракетчики и артиллеристы нанесли удары по пункту управления россиян, 2 удара по району сосредоточения и складу боеприпасов оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 770 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 113 300 военных.

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