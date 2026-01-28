Ворог намагається "просочуватися" через позиції ЗСУ на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські війська продовжують спроби просування через українські оборонні рубежі, застосовуючи тактику "просочування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Миколи "Одеси" Гриценка в ефірі телемарафону.
За його словами, противник регулярно намагається направляти невеликі штурмові групи, метою яких є не прямі бойові зіткнення на позиціях Сил оборони, а приховане проникнення та накопичення в українських тилах. Надалі ці групи намагаються атакувати позиції вогневої підтримки та підрозділи безпілотних систем.
"Постійно ворог намагається просунутися через наші бойові порядки, проходити через наші рубежі і рухатись в глибину. Тактику просочування він не змінює", - зазначив Гриценко.
Водночас він зауважив, що попри збереження інтенсивного тиску з боку противника, під час штурмових дій російські війська стали залучати менше техніки.
Нагадаємо, раніше про те, що РФ стягує резерви до Покровська і ворог шукає прорив малими групами, говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, противник нарощує тиск, підтягує резерви до Покровська та намагається знайти слабкі місця в українській обороні.
Російські війська застосовують як спорадичні масовані штурми, так і приховане просування малими піхотними групами.
Також про те, що російські військові не полишають спроб окупувати Покровськ і намагаються прорватися в північну частину міста, яка перебуває під контролем Сил оборони України, повідомляли у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
Там зазначили, що від початку грудня під час активних штурмів оперативний резерв росіян - підрозділи 76-ї псковської десантно-штурмової дивізії - вже зазнав відчутних втрат. Таким чином, ворог змушений насичувати додаткові підрозділи, щоб продовжувати наступ.