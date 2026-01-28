Ворог намагається "просочуватися" через позиції ЗСУ на Покровському напрямку

За його словами, противник регулярно намагається направляти невеликі штурмові групи, метою яких є не прямі бойові зіткнення на позиціях Сил оборони, а приховане проникнення та накопичення в українських тилах. Надалі ці групи намагаються атакувати позиції вогневої підтримки та підрозділи безпілотних систем.

"Постійно ворог намагається просунутися через наші бойові порядки, проходити через наші рубежі і рухатись в глибину. Тактику просочування він не змінює", - зазначив Гриценко.

Водночас він зауважив, що попри збереження інтенсивного тиску з боку противника, під час штурмових дій російські війська стали залучати менше техніки.