RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Враг пытается "просачиваться" через позиции ВСУ на Покровском направлении

Фото: военный ВСУ в Покровске (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На Покровском направлении российские войска продолжают попытки продвижения через украинские оборонительные рубежи, применяя тактику "просачивания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николая "Одессы" Гриценко в эфире телемарафона.

По его словам, противник регулярно пытается направлять небольшие штурмовые группы, целью которых являются не прямые боевые столкновения на позициях Сил обороны, а скрытое проникновение и накопление в украинских тылах. В дальнейшем эти группы пытаются атаковать позиции огневой поддержки и подразделения беспилотных систем.

"Постоянно враг пытается продвинуться через наши боевые порядки, проходить через наши рубежи и двигаться в глубину. Тактику просачивания он не меняет", - отметил Гриценко.

В то же время он отметил, что несмотря на сохранение интенсивного давления со стороны противника, во время штурмовых действий российские войска стали привлекать меньше техники.

 

Попытки военных РФ захватить Покровск

Напомним, ранее о том, что РФ стягивает резервы к Покровску и враг ищет прорыв малыми группами, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, противник наращивает давление, подтягивает резервы к Покровску и пытается найти слабые места в украинской обороне.

Российские войска применяют как спорадические массированные штурмы, так и скрытое продвижение малыми пехотными группами.

Также о том, что российские военные не оставляют попыток оккупировать Покровск и пытаются прорваться в северную часть города, которая находится под контролем Сил обороны Украины, сообщали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Там отметили, что с начала декабря во время активных штурмов оперативный резерв россиян - подразделения 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии - уже понес ощутимые потери. Таким образом, враг вынужден насыщать дополнительные подразделения, чтобы продолжать наступление.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскВСУВойна в Украине