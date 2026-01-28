Враг пытается "просачиваться" через позиции ВСУ на Покровском направлении

По его словам, противник регулярно пытается направлять небольшие штурмовые группы, целью которых являются не прямые боевые столкновения на позициях Сил обороны, а скрытое проникновение и накопление в украинских тылах. В дальнейшем эти группы пытаются атаковать позиции огневой поддержки и подразделения беспилотных систем.

"Постоянно враг пытается продвинуться через наши боевые порядки, проходить через наши рубежи и двигаться в глубину. Тактику просачивания он не меняет", - отметил Гриценко.

В то же время он отметил, что несмотря на сохранение интенсивного давления со стороны противника, во время штурмовых действий российские войска стали привлекать меньше техники.