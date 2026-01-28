Враг пытается "просачиваться" через позиции ВСУ на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска продолжают попытки продвижения через украинские оборонительные рубежи, применяя тактику "просачивания".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николая "Одессы" Гриценко в эфире телемарафона.
По его словам, противник регулярно пытается направлять небольшие штурмовые группы, целью которых являются не прямые боевые столкновения на позициях Сил обороны, а скрытое проникновение и накопление в украинских тылах. В дальнейшем эти группы пытаются атаковать позиции огневой поддержки и подразделения беспилотных систем.
"Постоянно враг пытается продвинуться через наши боевые порядки, проходить через наши рубежи и двигаться в глубину. Тактику просачивания он не меняет", - отметил Гриценко.
В то же время он отметил, что несмотря на сохранение интенсивного давления со стороны противника, во время штурмовых действий российские войска стали привлекать меньше техники.
Напомним, ранее о том, что РФ стягивает резервы к Покровску и враг ищет прорыв малыми группами, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, противник наращивает давление, подтягивает резервы к Покровску и пытается найти слабые места в украинской обороне.
Российские войска применяют как спорадические массированные штурмы, так и скрытое продвижение малыми пехотными группами.
Также о том, что российские военные не оставляют попыток оккупировать Покровск и пытаются прорваться в северную часть города, которая находится под контролем Сил обороны Украины, сообщали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
Там отметили, что с начала декабря во время активных штурмов оперативный резерв россиян - подразделения 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии - уже понес ощутимые потери. Таким образом, враг вынужден насыщать дополнительные подразделения, чтобы продолжать наступление.