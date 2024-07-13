Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в Донецькій області, - Генштаб

Ворожі обстріли

Протягом доби противник завдав по території України 45 авіаційних ударів, зокрема задіяв 58 КАБів, а також використав для ураження 429 дронів-камікадзе. Росіяни обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти 3408 разів.

Ситуація на напрямках

З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог 11 разів атакував неподалік Глибокого, Вовчанська, Стариці та Липців. Усі спроби противника були безуспішними. За попередніми підрахунками, впродовж 12 липня і на даний момент агресор втратив 27 військових вбитими та 52 пораненими. Також Сили оборони знищили три артилерійські системи, систему ППО "Панцир - С1", 38 БпЛА, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, а також пошкодили два танка, п’ять артсистем і автомобіль.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Три атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бої тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог атакував 16 разів у районах Невського, Серебрянського лісу, Макіївки, Тернів і Торського. Продовжуються точитися чотири боєзіткнення, а всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази упродовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Бої тривають досі. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку за день сталося 11 бойових зіткнень. Дев’ять атак біля Іванівського, Андріївки та Часового Яру захлинулися. Загарбники зазнають втрат. Ситуація напружена, триває бій у двох локаціях біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 19 атак противника біля Торецька, Північного, Залізного, Нью-Йорка. Відбито 14 атак, противник успіху не мав, тривають бої.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Загалом, від початку доби, окупанти 40 разів намагалися вклинитися у нашу оборону в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Лозуватське, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка.

Наразі, відбито 33 атаки ворога, сім боєзіткнень тривають. Захисники вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території. Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на напрямку 166 окупантів, 69 з них - безповоротно. Знищено БМП, ворожий автомобіль і три гармати. Ще три гармати окупантів суттєво пошкоджені.

На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Парасковіївки та Костянтинівки. Успіху не мав.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 5 атак противника біля Водяного та Урожайного, досі триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі безуспішно штурмували наші позиції в районі Малої Токмачки і Роботиного.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

У Генштабі зазначили, що за ефективну бойову роботу 12 липня слід відзначити воїнів 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які завдають ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці.