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Ворог може піти у наступ. Експерт назвав найбільш вірогідний сценарій на Курському напрямку

П'ятниця 06 вересня 2024 09:33
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Ворог може піти у наступ. Експерт назвав найбільш вірогідний сценарій на Курському напрямку Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін
Експерт: Владислав Селезньов

Ймовірно, найближчим часом ворог спробує перейти у наступ на Курському напрямку. Під час маневреної оборони росіяни зазнають чималих врат.

Про це розповів колишній речник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), полковник Владислав Селезньов в матеріалі РБК-Україна "Вразливе місце. Як на фронті позначився місяць Курська та які ризики стоять перед ЗСУ".

Як розповів Селезньов, згідно з останніми даними, Росія вже перекинула з України під Курськ 60 тисяч окупантів. Зокрема ще є строковики з Московського, Ленінградського округів, Тюмені, Далекого Сходу та інших регіонів.

"Напередодні Путін (Володимир Путін, диктатор, - ред.) назвав витіснення українських сил "священним боргом" і все вказує на те, що найближчим часом противник перейде у наступ", - додав експерт.

За його словами, ворог вже інколи намагається відкинути Сили оборони й "іноді навіть має якісь успіхи", втім, не так значні.

Селезньова зауважив, що Україна не планує тримати під контролем Курську область постійно. Офіційні особи, своєю чергою, також стверджували, що Києву не потрібні чужі землі.

"Далі буде маневрена оборона. При якій ворог зазнає набагато більших втрат, коли буде змушений наступати на наші підготовлені рубежі. Фактично курська офензива - це складова оборонної операції-2024", - пояснив експерт.

Бої у Курській області

З 6 серпня тривають бойові дії в Курській області Російської Федерації (РФ). Українські війська прорвали кордон і взяли під контроль тисячі квадратних кілометрів, включаючи понад сто населених пунктів, серед яких місто Суджа.

В прикордонних районах Курської області Україна створила військову комендатуру.

Президент Володимир Зеленський також зазначав, що Україна має намір зберігати контроль над територією в Курській області, поки Путін не погодиться на переговори.

Більш детально про причини, чому операція ЗСУ в Курській області сповільнилася, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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