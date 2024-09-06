Враг может пойти в наступление. Эксперт назвал наиболее вероятный сценарий на Курском направлении

Вероятно, в ближайшее время враг попытается перейти в наступление на Курском направлении. Во время маневренной обороны россияне понесут немалые потери.

Как рассказал Селезнев, согласно последним данным, Россия уже перебросила из Украины под Курск 60 тысяч оккупантов. В частности еще есть срочники из Московского, Ленинградского округов, Тюмени, Дальнего Востока и других регионов.

"Накануне Путин (Владимир Путин, диктатор, - ред.) назвал вытеснение украинских сил "священным долгом" и все указывает на то, что в ближайшее время противник перейдет в наступление", - добавил эксперт.

По его словам, враг уже иногда пытается отбросить Силы обороны и "иногда даже имеет какие-то успехи", впрочем, не так значительны.

Селезнева отметил, что Украина не планирует держать под контролем Курскую область постоянно. Официальные лица, в свою очередь, также утверждали, что Киеву не нужны чужие земли.

"Дальше будет маневренная оборона. При которой враг понесет гораздо большие потери, когда будет вынужден наступать на наши подготовленные рубежи. Фактически курская офензива - это составляющая оборонительной операции-2024", - пояснил эксперт.

Бои в Курской области