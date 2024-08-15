Ворог майже підійшов впритул. В Покровську цивільних закликали евакуюватися

Ворог майже підійшов до Покровська Донецької області. Цивільних закликають не зволікати з евакуацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Покровської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Добряка.
"Бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди", - Добряк.
Голова МВА закликав цивільних не зволікати та евакуюватись з міста. Особливо це стосується сімей з дітьми та людей похилого віку.
Для евакуації та інших питань необхідно звернутись за гарячою лінією:
Цілодобова гаряча лінія:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у 28 населених пунктах Донецької області триває евакуація дітей. Також на території регіону комендантська година діяє з 21:00 до 05:00 у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів та з 17:00 до 09:00 у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.