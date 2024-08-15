Враг почти подошел вплотную. В Покровске гражданских призвали эвакуироваться

"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только чуть больше 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - Добряк.

Глава МВА призвал гражданских не медлить и эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.

Как эвакуироваться в Донецкой области

Для эвакуации и других вопросов необходимо обратиться по горячей линии:

эвакуация и гуманитарная помощь: 0-800-408-911;

получение выплат при эвакуации: 066-285-62-90;

эвакуация тяжело больных и лиц с инвалидностью: 0-800-332-614;

Круглосуточная горячая линия: