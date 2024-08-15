Враг почти подошел вплотную. В Покровске гражданских призвали эвакуироваться

Враг почти подошел к Покровску Донецкой области. Гражданских призывают не медлить с эвакуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации (МВА) Сергея Добряка.
"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только чуть больше 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим, что за все те обстрелы, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди", - Добряк.
Глава МВА призвал гражданских не медлить и эвакуироваться из города. Особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.
Для эвакуации и других вопросов необходимо обратиться по горячей линии:
Круглосуточная горячая линия:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в 28 населенных пунктах Донецкой области идет эвакуация детей. Также на территории региона комендантский час действует с 21:00 до 05:00 в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров и с 17:00 до 09:00 в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров.
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