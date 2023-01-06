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Ворог готовий завдати удар. Шмигаль попередив про можливі відключення світла

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українці мають бут готовими до поновлення аварійних відключень світла. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні", - зазначив Шмигаль.

При цьому він звернув увагу, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня споживання зросло.

"Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень", - пояснив Шмигаль.

Він нагадав, що від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться.

"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - попередив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що споживання електроенергії в країні продовжує зростати через поступове зниження температури повітря та попередили українців про аварійні відключення.

Додамо, тим часом українські військові попереджають, що росіяни можуть завдати масованого удару в період з 6 по 7 січня.

При цьому, українська влада також неодноразово попереджала про можливі ракетні атаки на новорічні та різдвяні свята.

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Денис ШмигальенергетикиЕлектроенергіяракетный удар