Враг готов нанести удар. Шмыгаль предупредил о возможных отключениях света

"Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и юге", - отметил Шмыгаль.

При этом он обратил внимание, что теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако уже вчера, 5 января потребление выросло.

"Поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений", - пояснил Шмыгаль.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится.

"Помимо этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - предупредил Шмыгаль.

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" заявили, что потребление электроэнергии в стране продолжает расти из-за постепенного снижения температуры воздуха и предупредили украинцев об аварийных отключениях.

Тем временем украинские военные предупреждают, что россияне могут нанести массированный удар в период с 6 по 7 января.

При этом украинские власти также неоднократно предупреждали о возможных ракетных атаках на новогодние и рождественские праздники.

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