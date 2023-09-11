Ворог гатить по наших окопах. Опитне може відкрити шлях в бік Донецька, але ЗСУ нелегко

Де знаходиться Опитне?

Селище Опитне розташоване між Авдіївкою та Донецьком. Зокрема, його землі межують на півночі з Авдіївкою, а на півдні через E50 з Донецьким міжнародним аеропортом (Київський район Донецька).

Фото: Опитне розташоване поблизу Авдіївки та тимчасово окупованого Донецька (deepstatemap.live)

Під контроль російських окупантів Опитне перейшло за час повномасштабної війни, а саме з листопада 2022 року, а потерпало від обстрілів росіян ще з часів початку агресії РФ у 2014-му. Примітно, що від цього селища і до Донецького аеропорту, протистояння за який відбувалися ще з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року, мала відстань. Мова йде про лічені кілометри.

Як розповів виданню експерт, під час повномасштабного вторгнення, намагаючись взяти в оперативне оточення Авдіївку, ворог посунувся вперед. В тому числі окупанти й діяли в районі Опитного. Свого часу вони витратили там дуже багато ресурсів, щоб зайняти визначені рубежі та позиції в районі цього населеного пункту.

"Але українська розвідка дуже уважно спостерігає за діями російсько-окупаційних сил. І як тільки-но стало зрозуміло, що ворог не має там достатніх оперативних резервів, наша армія перейшла на цій ділянці фронту в контрнаступ", - каже Селезньов.

Операція тактичного рівня

У розмові з РБК-Україна експерт наголошує, що захід наших Сил оборони до Опитного може свідчити про контрнаступ тактичного рівня. Тобто незначний за обсягами.

"Ворог відразу зреагував на наш наступ. Від початку українська армія зайшла в населений пункт, бо ворог, покидавши все і вся, тікав чим далі. Але почала активно працювати ворожа авіація. Наша армія була вимушена вийти із населеного пункту та закріпитися на визначених рубежах на околицях цього населеного пункту", - пояснює Селезньов.

ЗСУ можуть просунутися в бік Донецька?

Співрозмовник звертає увагу, що українським бійцям нелегко, вони перебувають в досить складному становищі, бо армія РФ гатить по наших окопах. Але і тут є ключовий фактор.

"Ворог, розуміючи неприпустимість того, що українська армія може сунути вперед і вийти в район Спартака. А відповідно зайде вже в передмістя Донецька, оскільки Спартак є одним із мікрорайонів передмістя Донецька. І для окупантів це неприпустимо. Бо Путін починав так звану "спецоперацію" для захоплення всієї Луганської та Донецької області, а виявилося, що українська армія змогла просунутися в бік Донецька", - акцентує Селезньов.

На його думку, це може мати неабиякий медійний ефект. До того ж противник зараз змушений в оперативному форматі швидко перекидати додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію на полі бою.

"А ресурсів у ворога не так багато, оскільки є інші ділянки фронту, де їх він має застосовувати додатково. Зокрема, південь Запорізької області, стик Донецької та Запорізької областей", - зазначає Селезньов.

Що буде далі?

За словами експерта, ситуація буде розвиватися залежно від можливостей. Він пояснює це тим, що українська армія має досить обмежені ресурси на ділянці фронту в районі Авдіївки.

"Бо ключова увага наших Сил оборони зосереджена на Запорізькому напрямку. Але навіть маючи обмежені ресурси, ми маємо можливість покращувати своє тактичне становище. В тому числі за рахунок того, що ми відтіснили від Авдіївки ворожі підрозділи. Це значить, що в більшій безпеці будуть перебувати в першу чергу місцеві мешканці", - додає Селезньов.

Щодо перспектив, їх оцінювати досить складно. Тому що не зрозуміло скільки зможе набрати додаткових ресурсів ворожа армія, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою в районі Опитного, стверджує Селезньов.

Умовно, тут можна виокремити два можливі сценарії розвитку подій.

Перший - якщо росіяни матимуть серйозний ресурс, то українській армії, можливо, доведеться проводити маневрену оборону і переміщувати на інші рубежі позиції. А якщо ворогу цього не вдасться - ситуація буде стабілізована.

Передісторія

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші Сили оборони продовжують утримувати ініціативу.

Як вчора повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, українські воїни провели блискавичну операцію поблизу Авдіївки та зайняли частину селища Опитне. Він додав, що ведуться бойові дії на території селища.

Цю інформацію сьогодні вранці підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, відбувся рух ЗСУ в районі Опитного і нашим захисникам вдалося зайняти частину цього населеного пункту.

Крім того, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Але в Міноборони згодом додали - ситуація дуже мінлива. Тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації.

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