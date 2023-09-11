Враг бьет по нашим окопам. Опытное может открыть путь в сторону Донецка, но ВСУ нелегко

Где находится Опытное?

Поселок Опытное расположен между Авдеевкой и Донецком. В частности, его земли граничат на севере с Авдеевкой, а на юге через E50 с Донецким международным аэропортом (Киевский район Донецка).

Фото: Опытное находится вблизи Авдеевки и временно оккупированного Донецка (deepstatemap.live)

Под контроль оккупантов Опросное перешло за время полномасштабной войны, а именно с ноября 2022 года, а подверглось обстрелам россиян еще со времен начала агрессии РФ в 2014-м. Примечательно, что от этого поселка и до Донецкого аэропорта, бои за который происходили еще с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, небольшое расстояние. Речь идет о считанных километрах.

Как рассказал изданию эксперт, во время полномасштабного вторжения, пытаясь взять в оперативное окружение Авдеевку, враг подвинулся вперед. В том числе оккупанты и действовали в районе Опытного. В свое время они потратили там большое количество ресурсов, чтобы занять определенные рубежи и позиции в районе этого населенного пункта.

"Но украинская разведка очень внимательно наблюдает за действиями российско-оккупационных сил. И как только стало понятно, что у врага нет достаточных оперативных резервов, наша армия перешла на этом участке фронта в контрнаступление", - говорит Селезнев.

Операция тактического уровня

В разговоре с РБК-Украина эксперт подчеркивает, что вхождение наших Сил обороны в Опытное может свидетельствовать о контрнаступлении тактического уровня. То есть незначительного по объемам.

"Враг сразу отреагировал на наше наступление. С начала украинская армия зашла в населенный пункт, потому что враг, покидав все и вся, убегал чем дальше. Но начала активно работать вражеская авиация. Наша армия была вынуждена выйти из населенного пункта и закрепиться на определенных рубежах на окрестностях этого населенного пункта", - объясняет Селезнев.

ВСУ могут продвинуться в сторону Донецка?

Собеседник обращает внимание, что украинским бойцам нелегко, они находятся в достаточно сложном положении, потому что армия РФ бьет по нашим окопам. Но и здесь есть ключевой фактор.

"Враг, понимая недопустимость того, что украинская армия может сунуться вперед и выйти в район Спартака. А соответственно зайдет уже в пригород Донецка, поскольку Спартак является одним из микрорайонов пригорода Донецка. И для оккупантов это недопустимо. Потому что Путин начинал так называемую "спецоперацию" для захвата всей Луганской и Донецкой области, а оказалось, что украинская армия смогла продвинуться в сторону Донецка", - подчеркнул Селезнев.

По его мнению, это может иметь незаурядный медийный эффект. К тому же противник сейчас вынужден в оперативном формате быстро перебрасывать дополнительные ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию на поле боя.

"А ресурсов у врага не так много, поскольку есть другие участки фронта, где их он должен применять дополнительно. В частности, юг Запорожской области, стык Донецкой и Запорожской областей", - отмечает Селезнев.

Что будет дальше?

По словам эксперта, ситуация будет развиваться в зависимости от возможностей. Он объясняет это тем, что у украинской армии достаточно ограниченных ресурсов на участке фронта в районе Авдеевки.

"Потому что ключевое внимание наших Сил обороны сосредоточено на Запорожском направлении. Но даже имея ограниченные ресурсы, мы имеем возможность улучшать свое тактическое положение. В том числе за счет того, что мы оттеснили от Авдеевки вражеские подразделения. Это значит, что в большей безопасности будут находиться в первую очередь местные жители", - добавляет Селезнев.

Что касается перспектив, то их оценивать достаточно сложно. Потому что непонятно, сколько сможет набрать дополнительных ресурсов вражеская армия, чтобы коренным образом изменить ситуацию на поле боя в районе Опытного, утверждает Селезнев.

Условно, здесь можно выделить два возможных сценария развития событий.

Первый - если россияне будут иметь серьезный ресурс, то украинской армии, возможно, придется проводить маневренную оборону и перемещать на другие рубежи позиции. А если врагу этого не удастся - ситуация будет стабилизирована.

Предыстория

Напомним, по данным Генштаба ВСУ в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях наши Силы обороны продолжают удерживать инициативу.

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, украинские воины провели молниеносную операцию вблизи Авдеевки и заняли часть поселка Опытное. Он добавил, что ведутся боевые действия на территории поселка.

Эту информацию сегодня утром подтвердила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, произошло движение ВСУ в районе Опытного и нашим защитникам удалось занять часть этого населенного пункта.

Кроме того, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в Новомайорском районе Донецкой области. Но в Минобороны впоследствии добавили - ситуация очень изменчивая. Продолжаются бои и возможное изменение позиций и самой ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.