Враг не достиг своих целей: глава "Укрэнерго" о масштабе ракетной атаки 9 марта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.

"Враг не достиг своих целей, энергосистема работает, она не сколлапсировал", - сказал он.

По его словам, есть повреждения как тепловых электростанций, так и подстанций "Укрэнерго", из-за чего в отдельных областях есть ограничения энергоснабжения.

"Пока мы работаем над возобновлением энергопитания, в некоторых регионах это удастся очень быстро, в некоторых нужно больше времени", - сообщил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" рассказал, что сейчас идет оценка того ущерба, который был нанесен ракетными ударами и ударами дронов.

"Атака достаточно масштабная, более точные сроки по каждой области сможем сказать где-нибудь внутри или в конце дня", - добавил он.