Ворог близько 30 разів вдарив по Харкову вночі: кількість постраждалих зростає

За інформацією чиновника, ворог завдав 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня. Наслідки зафіксовані у Холодногірському районі, який більше за всіх постраждав, а також у Київському.

Синєгубов повідомив про пожежу в Холодногірському районі, а на кадрах від Харківської ОВА помітно великий стовп диму з місця НП.

Щодо постраждалих, мер міста Ігор Терехов повідомив про п'ятьох осіб, серед яких переважно люди похилого віку.

Голова Харківської ОВА своє чергою писав про 68-річну та 81-річну жінок, обидві зазнали гострої реакції на стрес.

"35-річна жінка також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок обстрілу в Холодногірському районі. Медики надали допомогу на місці", - додав чиновник.

Останнє його повідомлення було про 42-річну жінку з такими ж наслідками обстрілу - гострою реакцією на стрес. Їй теж допомогли медики.