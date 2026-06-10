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Ворог близько 30 разів вдарив по Харкову вночі: кількість постраждалих зростає

06:28 10.06.2026 Ср
2 хв
Найбільше від атаки РФ постраждав Холодногірський район
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: працівники ДСНС на виклику з ліквідації наслідків ударів (Getty images)

Росіяни атакували дронами Харків вночі 10 червня, відомо про 26 ударів безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає, наразі відомо про п'ятьох таких осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За інформацією чиновника, ворог завдав 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня. Наслідки зафіксовані у Холодногірському районі, який більше за всіх постраждав, а також у Київському.

Синєгубов повідомив про пожежу в Холодногірському районі, а на кадрах від Харківської ОВА помітно великий стовп диму з місця НП.

Щодо постраждалих, мер міста Ігор Терехов повідомив про п'ятьох осіб, серед яких переважно люди похилого віку.

Голова Харківської ОВА своє чергою писав про 68-річну та 81-річну жінок, обидві зазнали гострої реакції на стрес.

"35-річна жінка також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок обстрілу в Холодногірському районі. Медики надали допомогу на місці", - додав чиновник.

Останнє його повідомлення було про 42-річну жінку з такими ж наслідками обстрілу - гострою реакцією на стрес. Їй теж допомогли медики.

Нагадаємо, вночі 9 червня Харківщина зазнала масованої атаки ворожих дронів. У Чугуєві троє людей загинули, у Харкові - пожежі в двох районах і близько десяти постраждалих.

Ще РБК-Україна писало, що 8 червня російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові - будівля спалахнула і частково обвалилася.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів