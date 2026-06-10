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Враг около 30 раз ударил по Харькову ночью: количество пострадавших растет

06:28 10.06.2026 Ср
2 мин
Больше всего от атаки РФ пострадал Холодногорский район
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: работники ГСЧС на вызове по ликвидации последствий ударов (Getty images)

Россияне атаковали дронами Харьков ночью 10 июня, известно о 26 ударах беспилотниками. Количество пострадавших постоянно растет, сейчас известно о пяти таких лицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По информации чиновника, враг нанес 26 ударов дронами по Харькову ночью и под утро 10 июня. Последствия зафиксированы в Холодногорском районе, который больше всех пострадал, а также в Киевском.

Синегубов сообщил о пожаре в Холодногорском районе, а на кадрах от Харьковской ОГА заметно большой столб дыма с места ЧП.

Что касается пострадавших, мэр города Игорь Терехов сообщил о пяти лицах, среди которых преимущественно пожилые люди.

Глава Харьковской ОГА в свою очередь писал о 68-летней и 81-летней женщинах, обе испытали острую реакцию на стресс.

"35-летняя женщина также получила острую реакцию на стресс в результате обстрела в Холодногорском районе. Медики оказали помощь на месте", - добавил чиновник.

Последнее его сообщение было о 42-летней женщине с такими же последствиями обстрела - острой реакцией на стресс. Ей тоже помогли медики.

Напомним, ночью 9 июня Харьковщина подверглась массированной атаке вражеских дронов. В Чугуеве трое людей погибли, в Харькове - пожары в двух районах и около десяти пострадавших.

Еще РБК-Украина писало, что 8 июня российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове - здание вспыхнуло и частично обвалилось.

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