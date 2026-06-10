Враг около 30 раз ударил по Харькову ночью: количество пострадавших растет

По информации чиновника, враг нанес 26 ударов дронами по Харькову ночью и под утро 10 июня. Последствия зафиксированы в Холодногорском районе, который больше всех пострадал, а также в Киевском.

Синегубов сообщил о пожаре в Холодногорском районе, а на кадрах от Харьковской ОГА заметно большой столб дыма с места ЧП.

Что касается пострадавших, мэр города Игорь Терехов сообщил о пяти лицах, среди которых преимущественно пожилые люди.

Глава Харьковской ОГА в свою очередь писал о 68-летней и 81-летней женщинах, обе испытали острую реакцию на стресс.

"35-летняя женщина также получила острую реакцию на стресс в результате обстрела в Холодногорском районе. Медики оказали помощь на месте", - добавил чиновник.

Последнее его сообщение было о 42-летней женщине с такими же последствиями обстрела - острой реакцией на стресс. Ей тоже помогли медики.