UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Ворог атакував житловий будинок у Сумській громаді: є постраждалі

Фото: росіяни регулярно обстрілюють Сумську область (DSN GOV UA)
Автор: Маловічко Юлія

Близько опівночі ворог влучив дроном по житловому будинку у Піщанському старостаті Сумської громади. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

"Близько години тому ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби.

Повітряні сили ЗСУ інформують, що в регіоні є загроза атаки безпілотниками - під ризиком Суми, Конотоп, Шостка, Недригайлів та деякі інші населені пункти.

Атака Сумської області 18 серпня

Як відомо, напередодні у Шосткинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив будинки та господарські будівлі. Пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.

Також росіяни поцілили по Сумському державному університету. Зруйновано один з корпусів. Пожежу гасили аж до ранку. 

Окупанти також влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, 15 серпня росіяни атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.

Повідомлялось також про ворожий удар по будівлі Сумської ОВА 10 серпня. На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьАтака дронів