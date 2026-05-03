Ворог атакував Україну сотнями безпілотників, як відпрацювала ППО

Деталі атаки

За інформацією військових, 3 травня з 08:30 до 18:30 противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Також окупанти запустили 234 ударні БпЛА, серед яких були "Шахеди", "Гербери", "Італмаси" та дрони-імітатори "Пародія".

Результати роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 18:30 вдалося знищити або подавити п'ять ракет та 175 ворожих безпілотників на півночі, півдні та в центрі країни.

Фото: скільки цілей збила ППО (t.me/kpszsu)

Атака триває, і в повітряному просторі залишаються ще десятки ворожих дронів.

Дані про влучання та наслідки падіння уламків наразі уточнюються.