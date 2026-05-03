Враг атаковал Украину сотнями беспилотников, как отработала ПВО

Детали атаки

По информации военных, 3 мая с 08:30 до 18:30 противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Также оккупанты запустили 234 ударные БпЛА, среди которых были "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и дроны-имитаторы "Пародия".

Результаты работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 18:30 удалось уничтожить или подавить пять ракет и 175 вражеских беспилотников на севере, юге и в центре страны.

Фото: сколько целей сбила ПВО (t.me/kpszsu)

Атака продолжается, и в воздушном пространстве остаются еще десятки вражеских дронов.

Данные о попадании и последствиях падения обломков пока уточняются.