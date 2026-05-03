Враг атаковал Украину сотнями беспилотников, как отработала ПВО
Силы обороны сбили или подавили 175 вражеских дронов и 5 ракет во время массированной атаки по Украине 3 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
Детали атаки
По информации военных, 3 мая с 08:30 до 18:30 противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Также оккупанты запустили 234 ударные БпЛА, среди которых были "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и дроны-имитаторы "Пародия".
Результаты работы ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.
По состоянию на 18:30 удалось уничтожить или подавить пять ракет и 175 вражеских беспилотников на севере, юге и в центре страны.
Фото: сколько целей сбила ПВО
Атака продолжается, и в воздушном пространстве остаются еще десятки вражеских дронов.
Данные о попадании и последствиях падения обломков пока уточняются.
Обстрел Украины 3 мая
Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура и жилые кварталы. В частности, днем оккупанты ударили ракетами по Днепру, в результате чего было повреждено общежитие. Позже стало известно, что в городе пострадали уже более 10 человек, а также есть жертва.
Также враг нанес удар по Запорожью, где возник пожар и среди пострадавших есть ребенок.