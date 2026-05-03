Враг атаковал Украину сотнями беспилотников, как отработала ПВО

20:45 03.05.2026 Вс
Сколько целей сбила ПВО?
Сергей Козачук
Силы обороны сбили или подавили 175 вражеских дронов и 5 ракет во время массированной атаки по Украине 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Детали атаки

По информации военных, 3 мая с 08:30 до 18:30 противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Также оккупанты запустили 234 ударные БпЛА, среди которых были "Шахеды", "Герберы", "Италмасы" и дроны-имитаторы "Пародия".

Результаты работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 18:30 удалось уничтожить или подавить пять ракет и 175 вражеских беспилотников на севере, юге и в центре страны.

Враг атаковал Украину сотнями беспилотников, как отработала ПВОФото: сколько целей сбила ПВО (t.me/kpszsu)

Атака продолжается, и в воздушном пространстве остаются еще десятки вражеских дронов.

Данные о попадании и последствиях падения обломков пока уточняются.

Обстрел Украины 3 мая

Напомним, 3 мая российская армия осуществила массированную атаку по Украине, применив различные типы вооружения, включая ударные беспилотники и ракеты.

Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура и жилые кварталы. В частности, днем оккупанты ударили ракетами по Днепру, в результате чего было повреждено общежитие. Позже стало известно, что в городе пострадали уже более 10 человек, а также есть жертва.

Также враг нанес удар по Запорожью, где возник пожар и среди пострадавших есть ребенок.

