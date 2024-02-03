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Ворог атакував Україну 14 "Шахедами" та 2 ракетами: у ЗСУ розповіли про збиті цілі

Фото: Повітряні сили ЗСУ розповіли про відбиття повітряної атаки РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники запустили по Україні цієї ночі 14 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Силами та засобами ППО ЗСУ було ліквідовано 9 безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що "Шахеди" війска РФ запускали з напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим), а авіаційні ракети - з Бєлгородської області.

Особливості атаки

"Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" ворог спрямував по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині", - розповіли у ПС.

Робота ППО

Мобільними вогневими групами було знищено 9 ворожих безпілотників. Дрони противника збивали у межах:

  • Дніпропетровської,
  • Одеської,
  • Миколаївської, 
  • Житомирської областей.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 2 лютого та у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Внаслідок ворожої атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.

Пізніше вночі війска РФ запустили ще кілька груп "Шахедів" по території України. Кілька разів ворог направляв їх для ударів, зокрема, по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У місцевих пабліках писали про звуки вибухів, вірогідно, через роботи систем протиповітряної оборони.

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