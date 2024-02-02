У частині областей України повітряна тривога: Росія запустила дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних безпілотників", - повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, "Шахеди" рухаються у напрямку Одеської області.

Відповідно до того, у якому напрямку будуть рухатись безпілотники - сигнал повітряної тривоги може поширюватись. Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття у разі небезпеки.

Де оголошено тривогу

Обстріл України

Російські війська вночі, 2 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. У кількох областях, зокрема, у Кропивницькому відпрацювала система ППО. Загалом, окупанти запустили 25 БПЛА, 11 з яких вдалося збити, зокрема три з них над Дніпропетровською областю. Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.

Наслідки атаки

Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти, понад 100 гірників опинились під землею, але їх вже дістали на поверхню. Очікується, що електроенергію та опалення відновлять сьогодні до кінця дня.

Крім того, окупанти в ніч на 2 лютого атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.

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