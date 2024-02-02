Росіяни атакували Полтавську область, є влучання, - ОВА

В Полтавській області під час російської повітряної атаки сьогодні ввечері, 2 лютого, пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна .

За словами чиновника, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

"Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Повітряна атака 2 лютого

Сьогодні ввечері у частині регіонів України була оголошена повітряна тривога через чергову атаку російських загарбників із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Станом на зараз сигнали оголошені в кількох регіонах

Нагадаємо, перед цим війська РФ вночі, 2 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. У кількох областях, зокрема, у Кропивницькому відпрацювала система ППО. Загалом, окупанти запустили 25 БПЛА, 11 з яких вдалося збити, зокрема три з них над Дніпропетровською областю. Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.