Ворог атакував Суми "Шахедами", пошкоджена багатоповерхівка і є постраждалий

В.о. мера розповів, що знову був "приліт" "Шахеда" біля озера Чеха (водойма розташована в Зарічному районі Сум).

"Повилітало дуже багато вікон в багатоповерхівці. На місці працює ДСНС, також поліція", - йдеться у його відеозверненні.

Також в Сумській міськраді розповіли, що за попередніми даними, є одна постраждала людина, яка отримує допомогу медиків.

Кобзар додав, що буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"У разі виявлення пошкоджень у помешканнях необхідно звернутись до поліції на лінію 102 для фіксації цього факту", - передали в міськраді.

Пізніше в.о. мера розповів, що другий потужний вибух, який було чути в Сумах - також через удар "Шахеда". За його словами, "приліт" був на іншому боці озера Чеха.

Нічна повітряна атака по Україні

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні, 24 лютого, був зафіксований запуск російськими окупантами ударних безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки. Ворожі дрони-камікадзе заходили у повітряний простір країни з різних напрямків.

Через загрозу "Шахедної" атаки у низці областей була оголошена повітряна тривога. Крім того, повідомлялося про роботу ППО у Києві та області.

Також на тлі загрози ракетних та бомбових ударів в районі міста Харків було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Дергачі Харківського району, і внаслідок ударів були поранені дві людини, були пошкоджені приватні житлові будинки.