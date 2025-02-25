Ворог атакував Суми "Шахедами", пошкоджена багатоповерхівка і є постраждалий

Місто Суми цієї ночі, 25 лютого, було атаковане російськими окупантами із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Через ворожий удар був пошкоджений житловий будинок, є інформація про постраждалого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзара.
В.о. мера розповів, що знову був "приліт" "Шахеда" біля озера Чеха (водойма розташована в Зарічному районі Сум).
"Повилітало дуже багато вікон в багатоповерхівці. На місці працює ДСНС, також поліція", - йдеться у його відеозверненні.
Також в Сумській міськраді розповіли, що за попередніми даними, є одна постраждала людина, яка отримує допомогу медиків.
Кобзар додав, що буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
"У разі виявлення пошкоджень у помешканнях необхідно звернутись до поліції на лінію 102 для фіксації цього факту", - передали в міськраді.
Пізніше в.о. мера розповів, що другий потужний вибух, який було чути в Сумах - також через удар "Шахеда". За його словами, "приліт" був на іншому боці озера Чеха.
Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні, 24 лютого, був зафіксований запуск російськими окупантами ударних безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки. Ворожі дрони-камікадзе заходили у повітряний простір країни з різних напрямків.
Через загрозу "Шахедної" атаки у низці областей була оголошена повітряна тривога. Крім того, повідомлялося про роботу ППО у Києві та області.
Також на тлі загрози ракетних та бомбових ударів в районі міста Харків було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Дергачі Харківського району, і внаслідок ударів були поранені дві людини, були пошкоджені приватні житлові будинки.
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