Враг атаковал Сумы "Шахедами", повреждена многоэтажка и есть пострадавший

И.о. мэра рассказал, что снова был "прилет" "Шахеда" возле озера Чеха (водоем расположен в Заречном районе Сум).

"Повылетало очень много окон в многоэтажке. На месте работает ГСЧС, также полиция", - говорится в его видеообращении.

Также в Сумском горсовете рассказали, что по предварительным данным, есть один пострадавший человек, который получает помощь медиков.

Кобзар добавил, что будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"В случае обнаружения повреждений в помещениях необходимо обратиться в полицию на линию 102 для фиксации этого факта", - передали в горсовете.

Позже и.о. мэра рассказал, что второй мощный взрыв, который был слышен в Сумах - также из-за удара "Шахеда". По его словам, "прилет" был на другой стороне озера Чеха.

Ночная воздушная атака по Украине

Ранее сообщалось, что вечером накануне, 24 февраля, был зафиксирован запуск российскими оккупантами ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство страны по разным направлениям.

Из-за угрозы "Шахедной" атаки в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.

Также на фоне угрозы ракетных и бомбовых ударов в районе Харькова были слышны взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Дергачи Харьковского района, и в результате ударов были ранены два человека, были повреждены частные жилые дома.