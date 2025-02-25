Враг атаковал Сумы "Шахедами", повреждена многоэтажка и есть пострадавший

Город Сумы этой ночью, 25 февраля, был атакован российскими оккупантами с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Из-за вражеского удара был поврежден жилой дом, есть информация о пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзара.
И.о. мэра рассказал, что снова был "прилет" "Шахеда" возле озера Чеха (водоем расположен в Заречном районе Сум).
"Повылетало очень много окон в многоэтажке. На месте работает ГСЧС, также полиция", - говорится в его видеообращении.
Также в Сумском горсовете рассказали, что по предварительным данным, есть один пострадавший человек, который получает помощь медиков.
Кобзар добавил, что будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"В случае обнаружения повреждений в помещениях необходимо обратиться в полицию на линию 102 для фиксации этого факта", - передали в горсовете.
Позже и.о. мэра рассказал, что второй мощный взрыв, который был слышен в Сумах - также из-за удара "Шахеда". По его словам, "прилет" был на другой стороне озера Чеха.
Ранее сообщалось, что вечером накануне, 24 февраля, был зафиксирован запуск российскими оккупантами ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство страны по разным направлениям.
Из-за угрозы "Шахедной" атаки в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в Киеве и области.
Также на фоне угрозы ракетных и бомбовых ударов в районе Харькова были слышны взрывы. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Дергачи Харьковского района, и в результате ударов были ранены два человека, были повреждены частные жилые дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.