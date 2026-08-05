Ворог атакував Київщину: пошкоджені склади, є поранені

Російські війска застосували проти Києва та області балістику та дрони вночі 5 серпня. Відомо, що в області постраждали одрузу чотири райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської ОДА Тимура Ткаченка.

"Станом на зараз наслідки ворожої атаки фіксуються у Бучанському, Броварському та Фастівському районах області", - написав Ткаченко на початку третьої ночі.

Багато складів постраждало у Бучанському, Броварському та Фастівському районах, також у Броварському районі під обстріл потрапили виробничі приміщення.

При цьому Тимур Ткаченко повідомив, що в Київські області є пораненні.

"На жаль, є поранені серед мирних жителів. На місцях працюють медики, усім постраждалим надається необхідна допомога. Інформація щодо кількості поранених уточнюється", - написав чиновник і закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.