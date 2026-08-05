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У Києві лунають гучні вибухи: РФ вдарила балістикою

00:29 05.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про черговий обстріл РФ по Києву?
aimg Едуард Ткач
У Києві лунають гучні вибухи: РФ вдарила балістикою Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
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Росіяни в ніч проти 5 серпня вчергове атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у місті було чути гучну серію вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 00:20.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що фінансуються фіксують пуски балістики на Київ. Вже о 00:22 у Києві пролунала перша серія вибухів. Через кілька хвилин зафіксувалися нові пуски.

Оновлено о 00:33

У Києві прямо зараз продовжується потужна серія вибухів, оскільки ворог повторно завдає ударів балістикою.

Водночас мер Києва Віталій Кличко інформує про роботу ППО.

"У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики. Ще ракети на місто", - написав він.

Перші наслідки

За словами Кличка, наразі наслідки фіксуються в Оболонському районі. Зокрема, там зафіксовано влучання на території нежитлової забудови.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнали продовжується у більшості областей України.

У Києві лунають гучні вибухи: РФ вдарила балістикою

Обстріл Києва

Нагадаємо, що росіяни протягом останніх місяців активно й регулярно атакують Київ балістичними ракетами, користуючись тим, що Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів для ППО.

Один із останніх обстрілів стався в ніч на 1 серпня. Тоді ворог завдав двох ударів за ніч. В результаті обстрілу наслідки було зафіксовано одразу в 5 районах міста.

Того ж дня ввечері в Києві завершили рятувальні роботи, підбивши підсумки російської атаки. Детальніше - читайте в нашому матеріалі.

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