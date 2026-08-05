Враг атаковал Киевщину: повреждены склады, есть раненые

Российские войска применили против Киева и области баллистику и дроны ночью 5 августа. Известно, что в регионе пострадали сразу четыре района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

"К сожалению, есть раненые среди мирных жителей . На местах работают медики, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о количестве раненых уточняется", - написал чиновник и призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

При этом Тимур Ткаченко сообщил, что в Киевской области есть раненые.

Многие склады пострадали в Бучанском, Броварском и Фастовском районах, также в Броварском районе под обстрел попали производственные помещения.

"По состоянию на данный момент последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском, Броварском и Фастовском районах области", - написал Ткаченко в начале третьей ночи.

Обстрел Киева и области 5 августа

Россия атаковала столицу и регион в ночь на среду, 5 августа, дронами и баллистикой. Раздались взрывы, известно о масштабных пожарах в Киеве.

В столице на этот раз больше всего пострадали Оболонь и Голосеевский район. Также случилось ЧП во время ликвидации последствий - повредило скорую помощь, водитель которой травмировался.