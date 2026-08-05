ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Враг атаковал Киевщину: повреждены склады, есть раненые

03:36 05.08.2026 Ср
1 мин
Повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах
aimg Юлия Маловичко
Враг атаковал Киевщину: повреждены склады, есть раненые Фото: ГСЧС ликвидируют последствия обстрела (ГСЧС Киевская область)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российские войска применили против Киева и области баллистику и дроны ночью 5 августа. Известно, что в регионе пострадали сразу четыре района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Тимура Ткаченко.

"По состоянию на данный момент последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском, Броварском и Фастовском районах области", - написал Ткаченко в начале третьей ночи.

Многие склады пострадали в Бучанском, Броварском и Фастовском районах, также в Броварском районе под обстрел попали производственные помещения.

При этом Тимур Ткаченко сообщил, что в Киевской области есть раненые.

"К сожалению, есть раненые среди мирных жителей. На местах работают медики, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о количестве раненых уточняется", - написал чиновник и призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Обстрел Киева и области 5 августа

Россия атаковала столицу и регион в ночь на среду, 5 августа, дронами и баллистикой. Раздались взрывы, известно о масштабных пожарах в Киеве.

В столице на этот раз больше всего пострадали Оболонь и Голосеевский район. Также случилось ЧП во время ликвидации последствий - повредило скорую помощь, водитель которой травмировался.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины