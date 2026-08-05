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У Києві вибухи після обстрілу зачепили "швидку", є травмований

02:15 05.08.2026 Ср
1 хв
Ворог атакував столицю балістикою
aimg Юлія Маловічко
У Києві вибухи після обстрілу зачепили "швидку", є травмований Фото: служби працюють на місці НП (Київська ДСНС)
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У Києві на тлі ворожого ракетного обстрілу пошкодило авто швидкої допомоги, а її водія поранило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

"На одній з локацій, внаслідок повторних вибухів, пошкоджене авто швидкої. Водій травмований", - написав мер.

Кличко також повідомляв про пожежі у столиці в різних районах міста. Як відомо, цього разу серед постраждалих районів - Голосіївський, Оболонський, Деснянський та Святошинський.

Найбільше інформації є про Оболонь - там горіли і складські споруди, і офісні будинки, і нежитлові забудови, хоча житловий будинок ніби-то теж був у вогні.

Також у Голосіївському районі, внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку. Ще у цьому районі люди опинились під завалами, двоє вдалось звідти витягнути. Пошуково-рятувальна операція триває.

Обстріл Києва 5 серпня

РФ вдарила балістичними ракетами по столиці вночі 5 серпня, пролунали вибухи. Найбільше наслідків поки зафіксовано у Оболонському та Голосіївськоиу районах.

За інформацією деяких пабліків, Росія випустила по Києву та області в ніч на середу 25-30 ракет.

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