Ворог атакував Харківщину: Чугуїв поринув у блекаут

"Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються", - спочатку повідомила міська голова.

Потім вже стало зрозуміло, які наслідки нічної атаки РФ по Харківщині.

"За уточненою інформацією, ворог обстріляв об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого без електрики залишилося близько 13300 абонентів містая" - написала Мінаєва.

Вона також зазначила - наразі у Чугуєві вживаються усі заходи для відновлення електропостачання. Орієнтовно завершити роботи планується через дві-три години.

Повітряні Сили цієї ночі попереджали про групи БпЛА, які прямували на Чугуїв, щодо Харківської області загалом - також було повідомлення про загрозу КАБів.