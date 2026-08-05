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Ворог атакував Харківщину: Чугуїв поринув у блекаут

04:40 05.08.2026 Ср
1 хв
Востаннє місто обстрілювали 27 липня
aimg Юлія Маловічко
Фото: Чугуєв опинився під навалою дронів (ДСНС України)

Ворог обстріляв об'єкт критичної інфраструктури у Чугуєві, що на Харківщині,, внаслідок чого місто частково поглинув блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чугуєва Галину Мінаєву в Telegram.

"Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються", - спочатку повідомила міська голова.

Потім вже стало зрозуміло, які наслідки нічної атаки РФ по Харківщині.

"За уточненою інформацією, ворог обстріляв об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого без електрики залишилося близько 13300 абонентів містая" - написала Мінаєва.

Вона також зазначила - наразі у Чугуєві вживаються усі заходи для відновлення електропостачання. Орієнтовно завершити роботи планується через дві-три години.

Повітряні Сили цієї ночі попереджали про групи БпЛА, які прямували на Чугуїв, щодо Харківської області загалом - також було повідомлення про загрозу КАБів.

Атаки на Чугуїв

Як відомо, росіяна не вперше б'ють по Чугуєву - востаннє повідомлялось про удар наприкінці червня.Тоді горіла будівля цивільного підприємства.

У травні цього року удар по Чугуєву був із жертвами та пораненими.

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ЧугуевВійна в УкраїніАтака дронів