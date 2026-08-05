Враг атаковал Харьковщину: Чугуев погрузился в блекаут

Враг обстрелял объект критической инфраструктуры в Чугуеве Харьковской области, в результате чего город частично поглотил блекаут.
"Около получаса назад в Чугуеве раздался взрыв, в результате которого город временно остался без электроснабжения. Обстоятельства происшествия выясняются, меры по исправлению ситуации принимаются", - сначала сообщила городской голова.
Потом уже стало ясно, каковы последствия ночной атаки РФ по Харьковщине.
"По уточненной информации, враг обстрелял объект критической инфраструктуры, в результате чего без электричества осталось около 13 300 абонентов города" - написала Минаева.
Она также отметила - сейчас в Чугуеве принимаются все меры по восстановлению электроснабжения. Ориентировочно завершить работы планируется через два-три часа.
Воздушные Силы этой ночью предупреждали о группах БпЛА, которые направлялись на Чугуев, а насчет Харьковской области в целом - также сообщалось об угрозе КАБов.
Как известно, россияна не впервые бьют по Чугуеву - в последний раз сообщалось об ударе в конце июня. Тогда горело здание гражданского предприятия.
В мае этого года удар по Чугуеву был с жертвами и ранеными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .м