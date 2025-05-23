Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: є загибла і поранені

Російські окупанти сьогодні, 23 травня, вдарили по Чугуєву. Унаслідок цього відомо щонайменше про одну загиблу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.

"Ворог обстріляв місто Чугуїв. Попередньо, окупанти завдали ракетного удару. Станом на цей момент відомо про одну загиблу жінку", - написав чиновник. При цьому ще двоє чоловіків отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу. Він уточнив, що екстрені служби вже виїхали на місце удару. Варто зауважити, що Чугуїв розташований приблизно за 65 кілометрів від лінії фронту.