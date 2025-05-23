Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: є загибла і поранені
Російські окупанти сьогодні, 23 травня, вдарили по Чугуєву. Унаслідок цього відомо щонайменше про одну загиблу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в Telegram.
"Ворог обстріляв місто Чугуїв. Попередньо, окупанти завдали ракетного удару. Станом на цей момент відомо про одну загиблу жінку", - написав чиновник.
При цьому ще двоє чоловіків отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.
Він уточнив, що екстрені служби вже виїхали на місце удару.
Варто зауважити, що Чугуїв розташований приблизно за 65 кілометрів від лінії фронту.
Удари по Харківській області
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 травня вдарили по Харкову ракетою. Унаслідок цього було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.
При цьому 20 травня стало відомо, що окупанти за допомогою дрона "Блискавка" атакували блокпост у Харківській області.
Тоді військовослужбовці поліції та Нагцвардії дістали травми різної складності.
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