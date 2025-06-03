Ворог атакував Харків FPV-дроном , є "приліт" на виїзді з міста: що відомо

Атака на Харків

Нагадаємо, що Харків та область регулярно зазнають атак з боку РФ, зокрема дронами-камікадзе та керованими авіабомбами.

Вчора за даними ДСНС, вночі ворог завдав ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Там сталася масштабна пожежа - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

Також відомо, що одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок дронової атаки РФ на цивільне підприємство у Балаклії в Харківській області.

Водочас, у лютому у Харкові також були вибухи через влучання БПЛА противника у двох районах міста.

Місцева влада розповіла, що сталися пожежі на місцях "прильотів" ворожих безпілотників у Салтівському та Основ'янському районах Харкова, і були пошкоджені адмінбудівлі. Серед об'єктів, що зазнали пошкоджень, також вказувалася й АЗС. Також стало відомо про одного постраждалого.

Крім того, російська армія 3 червня здійснила удар по центру Сум. В результаті атаки загинули три людини, ще близько 25 отримали поранення, серед них четверо дітей та підліток 17 років.

Обстріл стався близько 9 ранку, коли по місту влучилиз РСЗВ дальньої дії. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад і кілька автомобілів, які рухались по дорозі.

Ситуація залишається напруженою, тривають роботи з допомоги постраждалим і встановлення повного масштабу руйнувань.

Детальніше про обстріл Сум у матеріалі РБК-Україна.

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