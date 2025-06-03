Росія вдарила по автівках у центрі Сум: є жертви, багато поранених (фото, відео)

Росія завдала удару по центру Сум. Є загиблі і багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА та Telegram в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Сьогодні у центрі Сум стався ворожий обстріл. Був вибух у центральній частині міста.

Росія вдарила по цивільному транспорту - внаслідок удару згоріли два автомобілі, є загиблий та поранені.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина. Є багато поранених - їх доставляють до медичних закладів обласного центру.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Наслідки удару уточнюються.

"На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих уточнюється", - написав в.о. голови Сумської ОВА.

Оновлено 10:23

За інформацією Сумської ОВА, близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах. Також є люди у важкому стані.

Як повідомляють, двоє людей загинули.

Фото: Атака РФ на Суми (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальної дії", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 10:51

Наразі у ДСНС України повідомляють про 3 загиблих людей, внаслідок атаки РФ.

Як пишуть, в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

Також, в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок, але обійшлося без руйнувань.

Фото: Атака РФ на Суми (t.me/dsns_telegram)

Загалом, пошкоджено 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій.