Ворог атакує вже кілька тижнів. Череватий назвав найгарячішу ділянку Харківського напрямку
Російські окупанти вже декілька тижнів атакує на Лимансько-Куп’янському напрямку. Тільки за добу тут зафіксовано шість боєзіткнень з ворогом, РФ зазнала значних втрат в живій силі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які прилягають до лінії фронту артилерійським вогнем. За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли ряд населених пунктів. А на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів", - розповів він.
За його словами, тут ворог намагається проводити атаки.
"Зокрема, цієї доби в районі Гряниківки, Білогорівки, Виїмки, Спірного, Невського, Федорівки і також вони активні в плані нанесення артилерійського вогню по всьому цьому напрямку", - додав він.
За словами Череватого, 184 обстріли було за цю добу, 6 боєзіткнень на цьому напрямку, де ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, двоє потрапили в полон.
"Також характерне для цього напрямку, що вони там більше застосовують бронетехніку. За цю добу було знищено танк Т-72, дві ББМ, два склади з боєприпасами", - додав він.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан в коментарі РБК-Україна не виключив, що під час нового наступу росіяни захочуть спробувати захопити частину Харківської області.
Додамо, раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що найбільш ймовірною ціллю російського наступу буде східна Україна, зокрема, можливо, й Харківська область.
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