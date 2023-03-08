Ворог атакує вже кілька тижнів. Череватий назвав найгарячішу ділянку Харківського напрямку

Російські окупанти вже декілька тижнів атакує на Лимансько-Куп’янському напрямку. Тільки за добу тут зафіксовано шість боєзіткнень з ворогом, РФ зазнала значних втрат в живій силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону .

"На самій Харківщині немає бойових дій. Там здебільшого вони намагаються накривати населені пункти, які прилягають до лінії фронту артилерійським вогнем. За цю добу вони, зокрема, 18 разів обстріляли ряд населених пунктів. А на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог активний вже декілька тижнів", - розповів він.

За його словами, тут ворог намагається проводити атаки.

"Зокрема, цієї доби в районі Гряниківки, Білогорівки, Виїмки, Спірного, Невського, Федорівки і також вони активні в плані нанесення артилерійського вогню по всьому цьому напрямку", - додав він.

За словами Череватого, 184 обстріли було за цю добу, 6 боєзіткнень на цьому напрямку, де ворог втратив 48 військовослужбовців вбитими, 79 пораненими, двоє потрапили в полон.

"Також характерне для цього напрямку, що вони там більше застосовують бронетехніку. За цю добу було знищено танк Т-72, дві ББМ, два склади з боєприпасами", - додав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан в коментарі РБК-Україна не виключив, що під час нового наступу росіяни захочуть спробувати захопити частину Харківської області.

Додамо, раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що найбільш ймовірною ціллю російського наступу буде східна Україна, зокрема, можливо, й Харківська область.