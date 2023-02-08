Як може початися новий наступ Росії: думки експертів

У разі нового великого наступу, окупаційні війська можуть сконцентруватися на сході України. Оскільки ворог не полишив намірів окупувати Донбас, а також не виключені рухи росіян і в Харківській області.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести".

Основний напрямок - Луганська і Донецька області

Як розповів виданню керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, противник концентрує більше своїх сил і засобів на сході та частково на півдні на Запорізькому напрямку.

"Це ті напрямки, звідки противник може наступати. Є два основних напрямки - Донецький та Луганський. Третій напрямок він допоміжний, або другорядний - це Запорізький. У разі якщо противник матиме успіх по просуванню на Донеччині і буде вистачати ресурсів, російські війська можуть здійснити спробу просування і на Запорізькому напрямку", - вважає Мусієнко.

Експерт зазначив, цей наступ росіян можна назвати великим, але локалізованим.

"Тобто це не буде щось на кшталт 24 лютого з атаками на Київ, Чернігівський чи Сумський напрямки. Завдання мінімум - це захоплення Донецької області і закріплення на рубежах включно з Луганщиною. Завдання максимум - просуватися на Запоріжжі, якщо вистачить ресурсів", - пояснює Мусієнко.

Він зауважив, що зараз ворог не ризику і готовий просуватися менш стрімкими темпами, намагаючись "вигризати" кожен метр.

"Тобто вони роблять ставку на більш повільніше просування, але щоб воно було впевненішим і гарантувало хоча б якийсь успіх", - додав Мусієнко.

Чи будуть попередні масовані удари?

На думку експерта, ракетні атаки можуть відбуватися, доки у росіян є якийсь запас ракет.

"Чи будуть вони підтримані ударами з повітря із залученням авіації? Можливо, але не треба забувати, що Україна має засоби, які можуть збивати ці повітряні цілі. Це звичайно може бути, і повітряний компонент може бути застосований. Як все буде відбуватися безпосередньо, побачимо за результатами того, як бойові дії будуть розвиватися", - підсумував експерт.

Донбас + частина Харківської області

Дещо іншої щодо можливих напрямків росіян військовий експерт Роман Світан. На його думку, окупанти спрямують сили на окупацію Донбасу, бо це їх давня мрія, а також на частину Харківської області - східне узбережжя Оскольського водосховища.

"Вони спробують від Куп'янська рухатися у бік Лимана, тобто видавити наші війська за Сіверський Донець", - каже Світан.

Він вважає, що жодних проривних ударів, що розрізають, війська РФ завдати просто не зможуть, ми їх купіруємо ще на початку.

"Ми бачимо їхній рух, місце розташування, відстежуємо дислокацію. Ми їм не даємо навіть зібратися на глибині 80 км від лінії фронту. А без певних заходів, що проводяться у 30-40 кілометровій глибині на так званому дивізійному рівні, жодних раптових чи повномасштабних дій вони просто не зможуть вжити", - каже Світан.

За його словами, загрози обвалення фронту на Донеччині немає.

"Оскільки в нас вся глибина фронту до Дніпра як мінімум насичена нашими військами. Як такого обвалення фронту не може бути через відсутність оперативного простору для росіян на Лівобережжі", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що останнім часом все більше повідомлень як від української влади, так і від західних політиків про те, що Росія ось-ось має почати новий великий наступ на Україну.

Втім, як от вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), росіяни не мають бойової потужності, необхідної для проведення вдалого великого наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.