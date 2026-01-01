РФ атакує по всій лінії фронту: 45 боїв, артилерія й авіація не припиняють удари

Станом на 16:00 1 січня 2026 року ворог провів 45 штурмів уздовж усієї лінії фронту. Армія РФ обстрілює прикордонні населені пункти, завдаючи руйнувань і загроз мирному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З початку доби на фронті зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог не припиняє удари по населених пунктах Сумської, Харківської та Запорізької областей.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано один авіаудар із керованою бомбою та 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував укріплення поблизу Вовчанська, а на Куп’янському напрямку наступальних дій не відмічено.

На Лиманському напрямку агресор здійснив 8 атак у районах Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль, тривають чотири бойові зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував позиції у Олександро-Шультиному, Плещіївці, Русиному Яру, Яблунівці, Щербинівці та Торському - наші сили відбили 9 атак.

На Покровському напрямку зафіксовано 9 атак у Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 7 атак ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 8 боїв, авіація противника ударила по Залізничному, Святопетрівці, Верхній Терсі, Гуляйполю, Цвітковому, Прилуках і Варварівці.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи успішно відбили 2 ворожі штурми в районі Антонівського мосту.

З 2022 року Росія продовжує повномасштабне вторгнення в Україну, постійно ведучи артилерійські та авіаційні обстріли прикордонних регіонів.

Ситуація на лінії фронту динамічна - ворог активно намагається просунутися, але українські підрозділи успішно відбивають атаки та контролюють більшість напрямків.