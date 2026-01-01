ua en ru
РФ атакує по всій лінії фронту: 45 боїв, артилерія й авіація не припиняють удари

Україна, Четвер 01 січня 2026 16:40
РФ атакує по всій лінії фронту: 45 боїв, артилерія й авіація не припиняють удари Фото: Генштаб показав зведення про ситуацію на фронті 1 січня (zsu.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

Станом на 16:00 1 січня 2026 року ворог провів 45 штурмів уздовж усієї лінії фронту. Армія РФ обстрілює прикордонні населені пункти, завдаючи руйнувань і загроз мирному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З початку доби на фронті зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог не припиняє удари по населених пунктах Сумської, Харківської та Запорізької областей.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано один авіаудар із керованою бомбою та 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував укріплення поблизу Вовчанська, а на Куп’янському напрямку наступальних дій не відмічено.

На Лиманському напрямку агресор здійснив 8 атак у районах Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль, тривають чотири бойові зіткнення.

На Костянтинівському напрямку ворог атакував позиції у Олександро-Шультиному, Плещіївці, Русиному Яру, Яблунівці, Щербинівці та Торському - наші сили відбили 9 атак.

На Покровському напрямку зафіксовано 9 атак у Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 7 атак ворога, ще одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 8 боїв, авіація противника ударила по Залізничному, Святопетрівці, Верхній Терсі, Гуляйполю, Цвітковому, Прилуках і Варварівці.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи успішно відбили 2 ворожі штурми в районі Антонівського мосту.

З 2022 року Росія продовжує повномасштабне вторгнення в Україну, постійно ведучи артилерійські та авіаційні обстріли прикордонних регіонів.

Ситуація на лінії фронту динамічна - ворог активно намагається просунутися, але українські підрозділи успішно відбивають атаки та контролюють більшість напрямків.

Нагадаємо, що Генштаб оновив карти боїв за минулу добу. Найгарячіший напрямок - Покровський.

Також через надходження нових уточнених розвідувальних даних Генштаб оновив загальну статистику втрат російської армії. За період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 207 910 військовослужбовців.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1060 осіб.

