РФ атакує по всій лінії фронту: 45 боїв, артилерія й авіація не припиняють удари
Станом на 16:00 1 січня 2026 року ворог провів 45 штурмів уздовж усієї лінії фронту. Армія РФ обстрілює прикордонні населені пункти, завдаючи руйнувань і загроз мирному населенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
З початку доби на фронті зафіксовано 45 бойових зіткнень, ворог не припиняє удари по населених пунктах Сумської, Харківської та Запорізької областей.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано один авіаудар із керованою бомбою та 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував укріплення поблизу Вовчанська, а на Куп’янському напрямку наступальних дій не відмічено.
На Лиманському напрямку агресор здійснив 8 атак у районах Нововодяне, Мирне, Колодязі, Зарічне та Ямпіль, тривають чотири бойові зіткнення.
На Костянтинівському напрямку ворог атакував позиції у Олександро-Шультиному, Плещіївці, Русиному Яру, Яблунівці, Щербинівці та Торському - наші сили відбили 9 атак.
На Покровському напрямку зафіксовано 9 атак у Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та Молодецьке.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 7 атак ворога, ще одне боєзіткнення триває.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 8 боїв, авіація противника ударила по Залізничному, Святопетрівці, Верхній Терсі, Гуляйполю, Цвітковому, Прилуках і Варварівці.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи успішно відбили 2 ворожі штурми в районі Антонівського мосту.
З 2022 року Росія продовжує повномасштабне вторгнення в Україну, постійно ведучи артилерійські та авіаційні обстріли прикордонних регіонів.
Ситуація на лінії фронту динамічна - ворог активно намагається просунутися, але українські підрозділи успішно відбивають атаки та контролюють більшість напрямків.
Нагадаємо, що Генштаб оновив карти боїв за минулу добу. Найгарячіший напрямок - Покровський.
Також через надходження нових уточнених розвідувальних даних Генштаб оновив загальну статистику втрат російської армії. За період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 207 910 військовослужбовців.
За минулу добу втрати російських загарбників склали 1060 осіб.