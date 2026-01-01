ua en ru
Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

Четвер 01 січня 2026 09:07
Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року Фото: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 31 грудня, на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Російські війська атакували майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3587 обстрілів, зокрема 84 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6406 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Верхня Терса, Любицьке, Оріхів Запорізької області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Михайлівка Херсонської області; Затока Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 84 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 11 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили спробу окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Краматорському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія, Гришине та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, Привілля.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Понад 130 ворожих атак за добу: Генштаб показав карти боїв за останній день 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 208 970 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім танків, чотири бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 769 безпілотних літальних апаратів та 171 одиницю автомобільної техніки окупантів.

