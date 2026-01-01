РФ атакует по всей линии фронта: 45 боев, артиллерия и авиация не прекращают удары

По состоянию на 16:00 1 января 2026 года враг провел 45 штурмов вдоль всей линии фронта. Армия РФ обстреливает приграничные населенные пункты, нанося разрушения и угрозы мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

С начала суток на фронте зафиксировано 45 боевых столкновений, враг не прекращает удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксирован один авиаудар с управляемой бомбой и 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал укрепления вблизи Волчанска, а на Купянском направлении наступательных действий не отмечено.

На Лиманском направлении агрессор совершил 8 атак в районах Нововодяное, Мирное, Колодязи, Заречное и Ямполь, продолжаются четыре боевых столкновения.

На Константиновском направлении враг атаковал позиции в Александро-Шультино, Плещеевке, Русином Яру, Яблоновке, Щербиновке и Торском - наши силы отбили 9 атак.

На Покровском направлении зафиксировано 9 атак в Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и Молодецкое.

На Александровском направлении наши защитники отбили 7 атак врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 8 боев, авиация противника ударила по Железнодорожному, Святопетровке, Верхней Терсе, Гуляйполю, Цветковом, Прилуках и Варваровке.

На Приднепровском направлении украинские подразделения успешно отбили 2 вражеских штурма в районе Антоновского моста.

С 2022 года Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, постоянно ведя артиллерийские и авиационные обстрелы приграничных регионов.

Ситуация на линии фронта динамичная - враг активно пытается продвинуться, но украинские подразделения успешно отражают атаки и контролируют большинство направлений.