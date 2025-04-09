Ворог атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів

У Києві та багатьох областях України сьогодні ввечері оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
У Києві та багатьох областях України сьогодні ввечері оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожої атаки із застосуванням дронів-камікадзе.
За останніми даними військових, ударні безпілотники противника фіксувалися у семи областях, проте також були помічені нові групи "Шахедів", які російські окупанти запустили як з півночі, так і з півдня.
Так, о 23.17 у ПС заявляли, що:
Близько пів на дванадцяту ночі у КМВА заявили, що у столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА противника.
"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться в повідомленні адміністрації.
Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:
Нагадаємо, вдень 9 квітня в Україні також оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
Що стосується столиці, то 9 квітня у Києві кілька разів на день оголошували тривогу у зв'язку із загрозою балістики.
Також ми писали, що під час минулої нічної атаки російські окупанти запустили 55 БПЛА типу "Шахед" по Україні. Внаслідок обстрілів були пошкодження звичайних будинків, магазинів, амбулаторії та газопроводу у низці міст.
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