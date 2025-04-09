Враг атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

В Киеве и многих областях Украины сегодня вечером объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
В Киеве и многих областях Украины сегодня вечером объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.
По последним данным военных, ударные беспилотники противника фиксировались в семи областях, однако также были замечены новые группы "Шахедов", которые российские оккупанты запустили как с севера, так и с юга.
Так, в 23.17 в ВС заявляли, что:
Около половины двенадцатого ночи в КГВА заявили, что в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА противника.
"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении администрации.
По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:
Напомним, днем 9 апреля в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
Что касается столицы, то 9 апреля в Киеве несколько раз в день объявляли тревогу в связи с угрозой баллистики.
Также мы писали, что во время прошлой ночной атаки российские оккупанты запустили 55 БПЛА типа "Шахед" по Украине. В результате обстрелов были повреждения обычных домов, магазинов, амбулатории и газопровода в ряде городов.
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