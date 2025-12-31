Ворог атакує Одесу в Новорічну ніч: в місті один за одним лунають вибухи

В Одесі за пів години до бою курантів у Новорічну ніч один за одним пролунали вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про загрозу дронів, які направлялись з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака в Telegram.

"У місті гучно! Будьте у безпечних місцях", - написав чиновник о 23:26.

"В Одесі чути вибухи", "Ще вибух в Одесі" - з'явились повідомлення в Telegram "Суспільне Одеса" за кілька хвилин після повідомлення Лисака.

Водночас військові Повітряних Сил попереджали про безпілотники ворога в напрямку Одеси з півночі, а також в напрямку населеного пункту Татарбунари - з півдня.

Зазначимо, що пабліки Одещини також повідомляли про наліт російських дронів у напрямку низки населених пунктів регіону. Також повідомлялось, що ще багато БпЛА знаходяться в морі.