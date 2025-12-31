ua en ru
Враг атакует Одессу в Новогоднюю ночь: в городе один за другим раздаются взрывы

Украина, Среда 31 декабря 2025 23:48
UA EN RU
Враг атакует Одессу в Новогоднюю ночь: в городе один за другим раздаются взрывы Фото: Россияне обстреливают город за полчаса до курантов (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Одессе за полчаса до боя курантов в Новогоднюю ночь один за другим прогремели взрывы. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов, которые направлялись с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака в Telegram.

"В городе громко! Будьте в безопасных местах", - написал чиновник в 23:26.

"В Одессе слышны взрывы", "Еще взрыв в Одессе" - появились сообщения в Telegram "Суспільне Одеса" через несколько минут после сообщения Лысака.

В то же время военные Воздушных Сил предупреждали о беспилотниках врага в направлении Одессы с севера, а также в направлении населенного пункта Татарбунары - с юга.

Отметим, что паблики Одесской области также сообщали о налете российских дронов в направлении ряда населенных пунктов региона. Также сообщалось, что еще много БпЛА находятся в море.

РФ атакует Одессу и регион несколько дней подряд

Напомним, россияне атаковали город и область и вчера, в ночь на 31 декабря. Известно, что увеличилось количество пострадавших в результате массированного удара беспилотников - насчитано шесть травмированных.

Стоит отметить, что в результате обстрела РФ Одесской области в ночь на 31 декабря часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Враг снова нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.

Впоследствии стало известно о попадании российских дронов в многоэтажные дома в двух районах Одессы. В одном из них вспыхнули пожары в квартирах.

