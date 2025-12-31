Враг атакует Одессу в Новогоднюю ночь: в городе один за другим раздаются взрывы

В Одессе за полчаса до боя курантов в Новогоднюю ночь один за другим прогремели взрывы. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов, которые направлялись с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака в Telegram.

"В городе громко! Будьте в безопасных местах", - написал чиновник в 23:26.

"В Одессе слышны взрывы", "Еще взрыв в Одессе" - появились сообщения в Telegram "Суспільне Одеса" через несколько минут после сообщения Лысака.

В то же время военные Воздушных Сил предупреждали о беспилотниках врага в направлении Одессы с севера, а также в направлении населенного пункта Татарбунары - с юга.

Отметим, что паблики Одесской области также сообщали о налете российских дронов в направлении ряда населенных пунктов региона. Также сообщалось, что еще много БпЛА находятся в море.