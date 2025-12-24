Ворог атакує на 12 напрямках: Генштаб оновив карти боїв

За даними Генштабу, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Прилуки, Залізничне, Чарівне, Варварівка, Гуляйполе, Верхня Терса, Різдвянка, Святопетрівка, Новояковлівка, Малокатеринівка Запорізької області; Затока Одеської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три пункти управління противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав двох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих бомб, здійснив 153 обстріли, з яких два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Кругляківки та у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутись вперед у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу Гуляйполя та у бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.