Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4341 обстрел, в том числе 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Прилуки, Железнодорожное, Чаривне, Варваровка, Гуляйполе, Верхняя Терса, Рождественка, Святопетровка, Новояковлевка, Малокатериновка Запорожской области; Затока Одесской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три пункта управления противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес два авиационных удара, применив при этом восемь управляемых бомб, совершил 153 обстрела, из которых два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григорьевки.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел пять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодязь и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи Гуляйполя и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.