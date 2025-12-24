Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 23 декабря, на фронте произошло 126 боевых столкновений. Российские войска атакуют на 12 направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4341 обстрел, в том числе 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Прилуки, Железнодорожное, Чаривне, Варваровка, Гуляйполе, Верхняя Терса, Рождественка, Святопетровка, Новояковлевка, Малокатериновка Запорожской области; Затока Одесской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три пункта управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес два авиационных удара, применив при этом восемь управляемых бомб, совершил 153 обстрела, из которых два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григорьевки.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг провел пять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодязь и Заречное.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Дроновки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи Гуляйполя и в сторону Доброполья.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 200 370 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 1031 беспилотный летательный аппарат, 34 ракеты и 159 единиц автомобильной техники оккупантов.